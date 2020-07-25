Caner Erkin'in menajerinden transfer açıklaması

Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, transferde bir anlaşmanın olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Caner Erkin'in menajerinden transfer açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2020 18:19
Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda maddi şartlarda anlaşma sağlayamayan Caner Erkin'in Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Önümüzdeki sezon uygulamaya girecek olan yabancı kısıtlaması sebebiyle takımdaki yerli kalitesini artırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın Fenerbahçe'nin de istediği Caner'i kadrosuna kattığı söylentileri üzerine Batur Altıparmak'tan açıklama geldi.

Caner Erkin'in henüz bir takım ile anlaşmadığını belirten oyuncunun menajeri Batur Altıparmak şu ifadeleri kullandı;

"Caner Erkin bugün itibariyle herhangi bir kulüple anlaşmamıştır. Caner'e yurt içi ve yurt dışından teklifler var. Beşiktaş ile 2. kez görüştük, henüz net bir şey yok"






Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için