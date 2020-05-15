Caner Erkin'den 'pozitif' iddialarına videolu yalanlama!

Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Caner Erkin, hakkında çıkan "koronavirüs testi pozitif" iddialarını yalanladı.Twitter'dan bir paylaşım yapan başarılı sol bek, test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren bir video yayınladı ve "Sağlığın şakası olmaz! Doğru haber yapın!!!" notunu düştü.Beşiktaş, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Kovid-19 testine tabi tutulmuştu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve bir futbolcunun da aralarında yer aldığı 8 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklanmıştı.