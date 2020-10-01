Caner Erkin'den örnek davranış

Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden 4 Ekim 1988 doğumlu olan Caner Erkin 32. yaş günü için kısa bir süre kala sosyal medya hesabından önemli bir çağrı yaptı.

Haber; Sabah
Caner Erkin'den örnek davranış
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01 Ekim 2020 12:49
4 Ekim 1988 doğumlu olan Caner Erkin 32. yaş günü için kısa bir süre kala sosyal medya hesabından önemli bir çağrıda bulundu.

Milli futbolcu yaptığı paylaşımda, "Doğum günümle kanser hastası çocuklara umut ışığı olmak istiyorum. @iyilikpaylaş sosyal bağış platformu üzerinden @kansersizyasam için doğum günü kampanyamı açtım. Çocuklarımızı gülümsetebilmek için bağışlarınızı heyecan ve sabırsızlıkla bekliyorum. Bilmenizi isterim ki benim için bundan daha güzel bir hediye olamaz" ifadelerini kullandı.



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