Caner Erkin'den eşine romantik jest

Oyuncu eşi Şükran Ovalı'ya yaptığı jestlerle sık sık gündem olan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, çıtayı yükseltti.Erkin, Beykoz'daki lüks villasının çatısına 'Ş' ile 'C' harflerini koydu.Şükran Ovalı da dün lüks evinden yaptığı bu paylaşımla, eşinin romantik jestiyle şovunu yaptı.