Caner Erkin'den 4 maçta 2 asist

Fenerbahçe'de 32 yaşına giren Caner Erkin, doğum gününü asistle taçlandırdı. Tecrübeli futbolcu, Samatta'nın attığı golün kornerden ortasını yaptı. Caner'in kendine has stiliyle ön direğe gönderdiği kavisli orta Karagümrük savunmasını çaresiz bırakırken, Samatta'ya sadece dokunmak kaldı.



Dört yıl sonra yeniden Fenerbahçe'ye dönen Caner böylece ligdeki 4. maçında 2. asistini yaptı. Sarı-lacivertli futbolcu, ilk hafta Rizespor deplasmanında da aynı şekilde kornerden Gökhan Gönül'ün attığı kafa golünün ortasını yapmıştı.



