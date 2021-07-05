Caner Erkin ve Vitor Pereira buluştu

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Vitor Pereira ve Caner Erkin ilk antrenman gününde buluştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Caner Erkin ve Vitor Pereira buluştu
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05 Temmuz 2021 11:25
Fenerbahçe'ye Vitor Pereira'nın yeniden dönmesinin ardından, Portekizli teknik adamın ilk döneminde Caner Erkin ile yaşadığı gerginlik ve sarı-lacivertli futbolcunun kadro dışı kalması akıllara gelmişti. Caner Erkin ve Vitor Pereira, aralarında problem olmadığını çektirdikleri fotoğrafla gösterdi.

Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki, basın mensuplarının bu sorusu üzerine "4-5 ay evvel laf lafı açtı, Caner bana bu konuyu açtı. Dışarıya yansıyan kadar büyük bir problem olmadığını söyledi. Hayata dair, Fenerbahçe'ye dair konuşunca bu konu açıldı. Vitor Pereira da gündemde yoktu o zaman. Araları da iyiymiş. Caner de 'Hocamı ilk ben karşılayacağım' dedi." sözlerini kullandı.

Caner Erkin, Vitor Pereira'nın Topuk Yaylası'na gelmesinin ardından dediğini yaptı ve Portekizli teknik adama 'Hoş geldin' dedi. Daha sonra iki isim samimi bir fotoğraf çektirdi ve bu an, Fenerbahçe Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.


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