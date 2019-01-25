Caner Erkin ve Şükran Ovalı: "Kötü bir süreçten geçtik"

Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, önceki akşam Etiler'deki bir restoranda akşam yemeği yedi. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Şükran Ovalı, kızının sağlık durumu hakkında konuştu.

25 Ocak 2019 08:54
Caner Erkin ve Şükran Ovalı: 'Kötü bir süreçten geçtik'
Kızları Mihran Ela doğduktan sonra gözlerden uzak yaşamaya başlayan Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti, önceki akşam Etiler'deki bir restoranda akşam yemeği yedi. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Şükran Ovalı, kızının sağlık durumu hakkında konuştu.
Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, "Kötü bir süreçten geçtik hepimiz. Çok şükür kızımın durumu şu anda iyi ama bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Aklıma geldikçe kötü oluyorum" dedi.

"KIZIM HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR"

Bir süre önce saçlarını kestirdiği için birçok eleştiriye maruz kalan oyuncu, bu konu hakkında, "Uzun saçın bakımı zor oluyor ve benim kendime ayıracak vaktim yok. Tüm vaktimi kızıma harcıyorum. O her şeyden önce gelir. Kilo almışım, kel kalmışım hiç önemli değil bizim için" şeklinde konuştu.

"ÇINAR VE MİHRAN ELA BİRBİRLERİNİ SEVDİ"

Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'dan olan oğlu Çınar ve Mihran Ela'nın da birbirlerini sevdiklerini söyleyen çift, Bülent Ersoy ve Hadise gibi isimlerinde aralarında bulunduğu, 2000 çocuğun eğitim masrafını karşılayan sosyal sorumluk projesi için ise, "Onlara umut olmak için elimizden geleni hep yaparız" diyerek evlerinin yolunu tuttu.

Kaynak: Haberturk

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