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Caner Erkin, Şükran Ovalı için kesenin ağzını açtı

Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin, kızları Mihran Ela'yı Ağustos'ta dünyaya getiren eşi Şükran Ovalı'ya doğum hediyesi için kesenin ağzını açtı. Erkin, üzerine titrediği eşine Mini Cooper marka araç hediye etti.

Caner Erkin, Şükran Ovalı için kesenin ağzını açtı
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01 Kasım 2018 13:13
Şükran Ovalı'ya hamilelik hediyesi 1 milyon 750 bin liralık cip alan Caner Erkin, bonkör çıktı. Erkin, eşine 300 bin liralık arabayla doğum jesti yaptı…

Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin, kızları Mihran Ela'yı Ağustos'ta dünyaya getiren eşi Şükran Ovalı'ya doğum hediyesi için kesenin ağzını açtı. Erkin, üzerine titrediği eşine Mini Cooper marka araç hediye etti.

İkili, önceki gün 300 bin liralık yeni araçlarıyla İstinyePark'ta objektife yansıdı. Lüks aracın plakasındaki 'Şükran' ve 'Mihran' isimlerinin son üç harfinin olması da gözden kaçmadı.

ADLARI PLAKADA YAZILI

Minik kızları için alışveriş yapan ünlü çiftin neşeli halleri dikkat çekti. Objektifleri gülümseyerek selamlayan Şükran Ovalı ile Caner Erkin, yeni araçlarına atlayıp evlerinin yolunu tuttu.

Erkin, doğum öncesinde de eşine 1 milyon 750 bin lira değerinde ve yine 'RAN' plakalı Escalade marka bir cip alarak da bonkörlüğünü konuşturmuştu..





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