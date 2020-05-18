Caner Erkin: "Sözleşme konuşacak zaman değil"

Siyah beyazlı kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli sol bek Caner Erkin geleceğiyle ilgili açıklama yaptı

Haber; Sabah
Caner Erkin: 'Sözleşme konuşacak zaman değil'
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18 Mayıs 2020 10:17
Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ismi Fenerbahçe ile de anılan Caner Erkin, durumuyla ilgili olarak ilk kez konuştu.

31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Koronavirüs nedeniyle her şey beklemede. Mukavele dahil hiçbir şey konuşulmuyor. Zaten bunların konuşulacak zamanı da değil, sağlık şu an her şeyden daha önce geliyor" dedi.

GÖRÜŞMELERİMİZİ ERTELEDİK

Beşiktaş'ta asbaşkan ve futbol A takım sorumlusu Emre Kocadağ ise, ""Normal şartlarda futbolcularımızla, sözleşme yenileme ve indirim konusu hakkında görüşmelerimiz başlayacaktı. Ancak geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bu durum sonrası bir süre erteledik. Önceliğimiz vakaların bitmesi ve herkesin sağlığına kavuşması. Sözleşme, indirim bunlar şu an konuşabileceğimiz konular değil." sözlerini kullanmıştı

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