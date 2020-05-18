Caner Erkin: 'Sözleşme konuşacak zaman değil'

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve ismi Fenerbahçe ile de anılan Caner Erkin, durumuyla ilgili olarak ilk kez konuştu.31 yaşındaki tecrübeli futbolcu,dedi.Beşiktaş'ta asbaşkan ve futbol A takım sorumlusu Emre Kocadağ ise, ""Normal şartlarda futbolcularımızla, sözleşme yenileme ve indirim konusu hakkında görüşmelerimiz başlayacaktı. Ancak geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bu durum sonrası bir süre erteledik. Önceliğimiz vakaların bitmesi ve herkesin sağlığına kavuşması. Sözleşme, indirim bunlar şu an konuşabileceğimiz konular değil." sözlerini kullanmıştı