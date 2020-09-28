Caner Erkin: 'Sonu şampiyonluk olacak!'

Yeni sezon öncesinde birçok transfere imza atan Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk oldu.İki takımın kontrolünde geçen maçta gol sesi çıkmadı ve iki takım da birer puan ile sahadan ayrıldı.4 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Caner Erkin, dün akşam derbide ilk 11'de yer aldı. Gösterdiği performans ile taraftarın büyük beğenisini toplayan yıldız sol bek maç sonunda 'SONU ŞAMPİYONLUK OLACAK' paylaşımı yaptı.Bilindiği üzere Caner'in adı transfer döneminde Galatasaray ile de anılıyordu...