Caner Erkin: "Sonu şampiyonluk olacak!"

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Caner Erkin, Galatasaray derbisi sonrasında bir paylaşım yaptı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Caner Erkin: 'Sonu şampiyonluk olacak!'
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28 Eylül 2020 10:11
Yeni sezon öncesinde birçok transfere imza atan Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk oldu.İki takımın kontrolünde geçen maçta gol sesi çıkmadı ve iki takım da birer puan ile sahadan ayrıldı.

SONU ŞAMPİYONLUK OLACAK

4 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Caner Erkin, dün akşam derbide ilk 11'de yer aldı. Gösterdiği performans ile taraftarın büyük beğenisini toplayan yıldız sol bek maç sonunda 'SONU ŞAMPİYONLUK OLACAK' paylaşımı yaptı.

Bilindiği üzere Caner'in adı transfer döneminde Galatasaray ile de anılıyordu...





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