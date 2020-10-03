Caner Erkin solu yine uçurdu

Fenerbahçe'nin sol beki Caner Erkin, Karagümrük karşısında verdiği hücum katkısıyla adından söz ettirdi.

Caner Erkin solu yine uçurdu
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03 Ekim 2020 23:07
Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin, Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri maç ile birlikte hücum katkısını sürdürdü.

Sarı-lacivertli futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında 24. dakikada attıkları golde kullandığı etkili köşe vuruşuyla gole etki etti.

Caner, ilk hafta da Çaykur Rizespor deplasmanında kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül'ü golle buluşturmuştu.



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