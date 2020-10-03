Caner Erkin solu yine uçurdu

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin, Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri maç ile birlikte hücum katkısını sürdürdü.
Sarı-lacivertli futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında 24. dakikada attıkları golde kullandığı etkili köşe vuruşuyla gole etki etti.
Caner, ilk hafta da Çaykur Rizespor deplasmanında kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül'ü golle buluşturmuştu.
Sarı-lacivertli futbolcu, Fatih Karagümrük karşısında 24. dakikada attıkları golde kullandığı etkili köşe vuruşuyla gole etki etti.
Caner, ilk hafta da Çaykur Rizespor deplasmanında kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül'ü golle buluşturmuştu.