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Caner Erkin, oyundan alınınca tepki gösterdi!

Antalyaspor-Beşiktaş maçında Caner Erkin, 59. dakikada oyundan alınırken tepki gösterdi.

Kaynak: Sporx.com
Caner Erkin, oyundan alınınca tepki gösterdi!
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03 Şubat 2019 20:31
Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin, Antalyaspor maçının 59. dakikasında yerini Cyle Larin'e bıraktı.

Kenara gelirken bu durumdan mutsuz olduğu belli olan Caner Erkin, bu duruma kulübeye geçtikten sonra da tepki gösterdi. Etrafındakilere söylenen Caner Erkin'in tepkisinin kime olduğu ise belirsizdi.

59 dakika boyunca 34 kez topla buluşan Caner Erkin, %76.2 isabetle 21 pas yaptı. Caner 7 ikili mücadelenin yalnızca 1'ini kazanabildi ve girdiği 3 hava topunu da kaybetti.

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