Caner Erkin, Milli Takım'da ikinci baharını yaşıyor!

A Milli Takım ve Fenerbahçe'de son dönemin en çok göze batan ismi Caner Erkin oldu. 2020-21 sezonuna formda giren tecrübeli sol bek, özellikle son oynanan Rusya maçındaki adrese teslim asistiyle göz doldururken, gol paslarındaki başarısı dikkat çekti. 32 yaşındaki futbolcu 3 yıl sonra geri döndüğü ay-yıldızlı forma ve 4 yılın ardından yeniden giydiği sarı-lacivertli formayla adeta ikinci baharını yaşıyor.
HÜCUMDA ETKİLİ
Türkiye'de Şenol Güneş tarafından Hırvatistan ve Rusya maçlarında sahaya sürülen Caner, 2 karşılaşmada 2 asist yaptı. Fenerbahçe'de de bu sezon 8 lig maçının tamamında oynayan deneyimli yıldız, 4 asistle öne çıktı. Toplamda 10 maçta 5 asisti bulan Caner, duran toplar ve sol kanatta hücum yönünde etkili bir görüntü çizdi.
SAVUNMA ANLAMINDA EKSİK
Fenerbahçe'de maç başına 9 orta rakamı tutturan başarılı oyuncunun A Milli Takım'da da son 2 karşılaşmada maç başına 6 orta ortalaması bulunuyor. Millilerin hücum gücüne direkt etki eden ve atılan son 6 golün 2'sinde öne çıkan Caner Erkin, savunma anlamında eksik bir görüntü çizdi. Özellikle rakibin savunma arkasına kaçışlar ve Rusya'nın attığı 2 goldeki hatalarda Caner Erkin eleştiri aldı. Fenerbahçe'de de bu yönde tenkitler alan milli futbolcu, defansif açıdan sınıfta kaldı.
HÜCUMDA ETKİLİ
Türkiye'de Şenol Güneş tarafından Hırvatistan ve Rusya maçlarında sahaya sürülen Caner, 2 karşılaşmada 2 asist yaptı. Fenerbahçe'de de bu sezon 8 lig maçının tamamında oynayan deneyimli yıldız, 4 asistle öne çıktı. Toplamda 10 maçta 5 asisti bulan Caner, duran toplar ve sol kanatta hücum yönünde etkili bir görüntü çizdi.
SAVUNMA ANLAMINDA EKSİK
Fenerbahçe'de maç başına 9 orta rakamı tutturan başarılı oyuncunun A Milli Takım'da da son 2 karşılaşmada maç başına 6 orta ortalaması bulunuyor. Millilerin hücum gücüne direkt etki eden ve atılan son 6 golün 2'sinde öne çıkan Caner Erkin, savunma anlamında eksik bir görüntü çizdi. Özellikle rakibin savunma arkasına kaçışlar ve Rusya'nın attığı 2 goldeki hatalarda Caner Erkin eleştiri aldı. Fenerbahçe'de de bu yönde tenkitler alan milli futbolcu, defansif açıdan sınıfta kaldı.