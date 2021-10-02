Caner Erkin, milli takım daveti sonrası tarihe geçti!

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz, Norveç ve Letonya maçları için açıklanan aday kadroya Caner Erkin'i davet etti. Tecrübeli futbolcu kulüp tarihine geçti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
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Caner Erkin, milli takım daveti sonrası tarihe geçti!
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02 Ekim 2021 12:10
Stefan Kuntz'un teknik direktörlüğe getirildiği A Milli Takım'da Caner Erkin uzun bir sürenin ardından tekrar aday kadroya çağrıldı. Caner Erkin böylece tam 59 yıl aradan sonra Ay-yıldızlı takıma çağrılan ilk Karagümrüklü futbolcu oldu.

Karagümrük'te büyük sevinç
Bu durum başarılı sol bekin kulübü Fatih Karagümrük'te de büyük sevinç yarattı. İstanbul temsilcisi, Caner Erkin için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Tam 59 yıl sonra Milli Takım'a
Kırmızı-siyahlılar Caner'e Milli Takım'da başarılar dilerken, "Kulübümüzden son olarak A Milli Takım kadrosuna davet edilen oyuncumuz 16 Mayıs 1962 tarihinde İsrail'e karşı oynanan karşılaşmada Aydın Yelken'dir" bilgisini paylaştı.


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