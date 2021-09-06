Caner Erkin İstanbul'da kaldı!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve uzun süredir Rizespor ile görüşen Caner Erkin, İstanbul'da kalacak gibi gözüküyor.



Karadeniz temsilcisiyle şartlarda bir türlü anlaşamayan Caner Erkin için Karagümrük devreye girdi.



Karagümrük Başkanı Süleymen Hurma ile Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak bir araya gelerek transferin detayları üzerine bir görüşme yaptı ve taraflar anlaşmaya vardı. Karagümrük'ün Caner Erkin transferini kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.



