Caner Erkin İstanbul'da kaldı!

Rizespor ile uzun süredir pazarlık yapan Caner Erkin, İstanbul'da kaldı ve Karagümrük ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Caner Erkin İstanbul'da kaldı!
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06 Eylül 2021 11:27
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve uzun süredir Rizespor ile görüşen Caner Erkin, İstanbul'da kalacak gibi gözüküyor.

Karadeniz temsilcisiyle şartlarda bir türlü anlaşamayan Caner Erkin için Karagümrük devreye girdi.

Karagümrük Başkanı Süleymen Hurma ile Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak bir araya gelerek transferin detayları üzerine bir görüşme yaptı ve taraflar anlaşmaya vardı. Karagümrük'ün Caner Erkin transferini kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor. 


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