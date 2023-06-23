Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Caner Erkin ve Adrien Regattin ile sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu!
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23 Haziran 2023 22:11
Son güncelleme 23 Haziran 2023 22:18
Geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de tamamlayan Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız yaptığı açıklamada, "Caner Erkin'in menajeri ve kendisiyle görüştük. resmi sözleşmeyi imzaladık." dedi.

"İMZA TÖRENİ YAPACAĞIZ"

Ayrıca, "Adrien Regattin'in de resmi imzasını aldık. Kısa süre içinde iki oyuncu için imza töreni gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı. Regattin geçtiğimiz sezonu Süper Lig'e yükselen Pendikspor'da tamamladı. Sözleşmesi sona eren tecrübeli orta saha İstanbul ekibine veda etmişti.

Geride kalan sezonun devre arasında Başakşehir'e imza atan Caner Erkin, İstanbul temsilcisinde 10 maçta süre buldu.

Kariyerine Manisaspor'da başlayan Caner Erkin, Galatasaray, CSKA Moskova, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş, Fatih Karagümrük forması da giydi.

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