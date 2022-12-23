Caner Erkin'in rotası İspanya!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile yolları ayrılan Caner Erkin, İspanyol ekipleriyle temas halinde.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, deneyimli sol bek oyuncusu, La Liga ekiplerinden Getafe, Mallorca ve Cadiz ile görüşüyor.



Caner Erkin'in yeni takımının kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.



34 yaşındaki futbolcu, bir takımla anlaşma sağlaması halinde, yeni takımında transfer döneminden sonra oynamaya başlayabilecek.



Caner Erkin, daha önce yurt dışında CSKA Moskova ve Inter'de forma giymişti.





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