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Caner Erkin ile Dirar arasında gerginlik!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçı sırasında Caner Erkin ile Nabil Dirar arasında gerginlik yaşandı. İşte Vodafone Park'ta yaşananlar...

Kaynak: Sporx.com
Caner Erkin ile Dirar arasında gerginlik!
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01 Mart 2018 21:26
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi karşılaşmasında ilk yarının sona ermesinin ardından soyunma odası koridorlarından gergin anlar yaşandı.

İki takım futbolcuları içeri giderken, Beşiktaşlı Caner Erkin ile Fenerbahçeli Nabil Dirar arasında kavga çıktı. İki isim arasında çıkan gerginlik araya giren diğer futbolcular sayesinde yatıştırıldı.

Bu arada karşılaşmanın ilk yarısı sona erdikten sonra Hasan Ali Kaldırım ile Volkan Demirel, hakem Fırat Aydınus'un yanına gidip itirazlarda bulundular.

MAÇ SONU YİNE GERİLİM! 

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından bu kez Dirar ile Gary Medel arasında kısa süreli gerginlik çıktı. Bu kez Caner Erkin, Dirar ile Medel arasına girerek ikili ismi sakinleştirmeye çalıştı.

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