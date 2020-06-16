Caner Erkin için ortaya atılan 5 dedikodu

Caner Erkin'in Antalyaspor karşısında, Sergen Yalçın tarafından yedek bırakılması dikkat çekti. Pek çok kişi sol bekte Rıdvan'la başlanmasını bekliyordu. Ancak Caner'in en kötü ihtimalle sol açıkta ön tarafta oynayacağını tahmin ediyordu.



Caner'in Sergen Yalçın tarafından düşünülmemesi pek çok dedikoduyu gündeme getirdi.



İşte çok konuşulan o iddialar:



- Dondurulan maaşı ödenene kadar ilk 11'de yer almak istemiyor.



- Yeni sözleşme konusunda anlaşmadan oynamak istemiyor.



- Fenerbahçe ile henüz anlaşmadı, sakatlanıp yeni bir sözleşmeyi riske atmamak için sahaya 11'de çıkmak istemiyor.



- Yönetim F.Bahçe ile anlaştığını bildiği için Sergen'de 11'de oynatmamasını istedi.



- Sergen gelecek sezon çalışmayacağı için Caner'i kullanmayı düşünmedi.



