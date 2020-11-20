Caner Erkin için Beşiktaş planı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Gençlerbirliği maçı öncesi sol bek için planlarını yaptı.

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Caner Erkin için Beşiktaş planı!
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20 Kasım 2020 10:02
Erol Bulut, Gençlerbirliği maçının kadrosunu belirlerken Milli görevden dönen oyuncularının durumlarına göre karar verecek. Bu isimlerin başında Caner Erkin geliyor.

32 yaşındaki oyuncu, Hırvatistan ile oynanan hazırlık maçında 45 dakika, Rusya ve Macaristan karşılaşmalarında ise 90'ar dakika süre aldı. Tecrübeli sol bek, Fenerbahçe'ye yorgun bir şekilde döndü. Filip Novak ise Çekya'nın oynadığı maçların sadece ilkinde 45 dakika sahada kalırken, son iki mücadelede yedek bekledi.

Erol Bulut, bir sonraki hafta oynanacak Beşiktaş derbisini de düşünerek cumartesi günü Caner Erkin'i dinlendirip Novak'ı sahaya sürebilir.



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