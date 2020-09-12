Caner Erkin: "Hiçbir şekilde puan kaybetmemeliyiz"

Fenerbahçe'nin Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçta bir penaltı kaçıran ve bir de asist yapan Caner Erkin açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Caner Erkin: 'Hiçbir şekilde puan kaybetmemeliyiz'
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12 Eylül 2020 00:29
Fenerbahçe'de yeni transferlerden Caner Erkin, Rizespor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda bir penaltı kaçıran tecrübeli oyuncu, "Galibiyetle başlamak çok güzel. Hedefimiz her türlü şampiyonluk. Hiçbir şekilde puan kaybetmemiz lazım. Çok ciddiye almamız lazım her maçı. İlk maçtan buna başlamamız lazım. Çok güzel bir galibiyet oldu. Ben penaltı kaçırdım ama olsun, telafisi oldu. Vallahi kaçırdım, kötü vurdum. Onun için sıkıntı yok. Sonra zaten galibiyet önemli olan." dedi.

Moralin önemli olduğunu kaydeden Caner, "Asist, gol önemli değil. Burada bütün arkadaşlar olsun, yerli yabancı, hepimiz aynı gemideyiz. Neşeli olmak lazım. Mağlubiyet olunca neşeli olmak zor ama neşemizi kaybetmemiz, motivasyonumuzu kaybetmemeliyiz. Yanımdakilerin neşeli olmasını isterim, ben neşeli biriyim." ifadelerini kullandı.



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