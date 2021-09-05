Caner Erkin havaalanından döndü, İstanbul'da kalıyor

Rizespor ile uzun süredir pazarlık yapan Caner Erkin için Karagümrük devreye girdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Caner Erkin havaalanından döndü, İstanbul'da kalıyor
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05 Eylül 2021 23:19
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve uzun süredir Rizespor ile görüşen Caner Erkin, İstanbul'da kalacak gibi gözüküyor.

Karadeniz temsilcisiyle şartlarda bir türlü anlaşamayan Caner Erkin için Karagümrük devreye girdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Karagümrük Başkanı Süleymen Hurma ile Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak bir araya gelerek transferin detayları üzerine bir görüşme yapacak.

Bu görüşmenin ardından Caner Erkin'in Karagümrük'e imza atması bekleniyor.


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