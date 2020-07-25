Caner Erkin, Galatasaray'a imza atıyor!

Caner Erkin adım adım Galatasaray'a. Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda maddi şartlarda anlaşma sağlayamayan Caner ile masaya oturan Galatasaray yönetimi, deneyimli oyuncu ile büyük oranda anlaştı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Caner Erkin, Galatasaray'a imza atıyor!
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25 Temmuz 2020 11:52
Caner Erkin adım adım Galatasaray'a! Beşiktaş ile yeni sözleşme konusunda maddi şartlarda anlaşmağ sağlayamayan Caner ile masaya oturan Galatasaray yönetimi, deneyimli oyuncu ile büyük oranda anlaştı.

Önümüzdeki sezon uygulamaya girecek olan yabancı kısıtlaması sebebiyle takımdaki yerli kalitesini artırmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın Fenerbahçe'nin de istediği Caner'e şu an için en iyi teklifi yapan kulüp olduğu ve taraflar arasında anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi.

10 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'ın kısa bir süre içinde 32 yaşındaki sol bekle tekrar bir araya gelmesi ve transfere noktayı koyması bekleniyor. Caner Erkin daha önce 2009-2010 sezonunda Sarı- Kırmızılı formayı giymişti.



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