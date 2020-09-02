Caner Erkin fişek gibi geri döndü!

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği eski futbolcusu Caner Erkin, Antalya ile oynanan hazırlık maçının kahramanlarından birisi oldu.



Sarı- Lacivertli taraftarlar arasında lakabı "Fişek" olan Caner Erkin, hücuma katkısı, kanat bindirmeleri ve ortalarıyla büyük beğeni topladı.



Tecrübeli futbolcu maçta kazanılan penaltıyı da gole çevirerek performansını süslemeyi başardı. Caner Erkin oyunun ilerleyen dakikalarda Novak'ın oyuna girip sol beke geçmesiyle maçı sol açık alarak tamamladı.



