Caner Erkin Fenerbahçe'den teklif bekliyor

Siyah-beyazlıların indirim teklifini kabul etmeyen ve kontratı sezon sonunda sona erecek olan Caner Erkin'in, Fenerbahçe'den gelecek resmi teklifi beklediği öğrenildi.Geçtiğimiz haftalarda kaptan Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştiren ve "Fenerbahçe'de güzel günlerim geçti. Şartlar uygun olursa dönmek isterim" diyen Caner, telefonun başında Fenerbahçe'nin kendisini aramasını bekliyor.Caner Erkin bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maçt 9 asist yaptı, 2 de gol attı.