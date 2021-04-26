Caner Erkin Fenerbahçe'de zirveye yerleşti

4 yıl aranın ardından sezon başında Sarı-Lacivertliler'e dönen Caner Erkin müthiş performansını sürdürüyor.



Valencia'nın attığı ilk golde ortayı yapan isim olan 32 yaşındaki oyuncu bu sezonki 9. asistini yaptı. Tecrübeli futbolcu bu alanda takım arkadaşları Pelkas (8) ve Ozan Tufan'ı (8) geride bırakarak, zirveye yerleşti. Caner ligde ise Ghezzal (15) ve Gradel'in (13) ardından 3. sırada.



