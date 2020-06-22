Caner Erkin 'engelleri' kaldırdı!

Kara Kartal'daki 4 yıllık kontratı lig bitiminde sona erecek olan Caner Erkin, iyice gözden düştü. İlk 11'deki yerini genç sol bek Rıdvan Yılmaz'a kaptıran 31 yaşındaki oyuncuyla yolların ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Caner Erkin 'engelleri' kaldırdı!
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22 Haziran 2020 12:26
Beşiktaş'la 2016 yılında tanışan Caner Erkin, 4 yıldır başarıyla taşıdığı Siyah- Beyazlı formayla ayrılığa yaklaşıyor...

4 sezonda 118 maça çıkıp 5 gol ve 26 asistlik performans ortaya koyan tecrübeli oyuncunun, sezon sonunda kariyerine başka bir takımda devam etmesi bekleniyor. Kulübün yeni maaş planlaması çerçevesinde belirlediği limite uymayan tecrübeli oyuncuyla yollar ayrılacak. Kara Kartal'dan bu sezon 1.8 milyon Euro kazanan başarılı oyuncunun, yüzde 50'ye yakın indirime olumlu bakmaması sebebiyle ayrılığa karar verdiği iddia edildi.

Antrenman performansı...

Pandemi sürecinde liglerin tekrar başlamasının ardından ilk 11'deki yerini takımın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'a kaptıran Caner, geçen haftaki Antalyaspor mücadelesinde oyuna sonradan dahil olmuştu. Denizlispor karşılaşmasında bu kez dakika bile alamayan Caner'in, bu durumla karşılaşmasında idman performansının da etkili olduğu kaydedildi.

Fenerbahçelilerin engelini kaldırdı

Beşiktaş'la sözleşme uzatmayan Caner Erkin'in sosyal medya hesaplarından daha önce engellediği Fenerbahçeli taraftarların engelini kaldırdığı öğrenildi.

Beşiktaş, Gökhan Gönül'le yola devam edecek. Caner'in ise daha önceden eski takımıyla anlaştığı iddia ediliyordu. Bu gelişme, iddiaları daha da güçlendirdi.



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