Caner Erkin'den G.Saray maçı açıklaması

Fatih Karagümrük'ün deneyimli oyuncusu Caner Erkin, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası sosyal medya paylaşımı yaptı.



Caner Erkin maç sonu açıklamasında, "Galip gelebileceğimiz bir maçtan beraberlikle ayrılmanın üzüntüsü içindeyim. Biz iyi ve güçlü bir takımız. Daha çok çalışıp, hatalarımızdan ders çıkarıp, iyi yerlere geleceğimize eminim." sözlerini kullandı.



Erkin kariyerinin 500. lig maçına çıkmasıyla ilgili ise, "Ayrıca bugün kulüpler kariyerimdeki 500. Maçıma çıkmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Kariyerimde emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" paylaşımını yaptı.





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