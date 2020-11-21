Caner Erkin: 'Cisse gol atamadığı için üzüldü!'

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Caner Erkin, mücadele sonrası takım otobüsünde açıklamalarda bulundu.



Takımın birlikteliğine vurgu yapan tecrübeli futbolcu, "Artık farklı galibiyetler de almamız lazım. Takımın kalitesi bunu hak ediyor. Mert'in, Ozan'ın gol atması önemli. Sosa ve Perotti kardeşlerime de tebrikler. Papiss ama çok şeydi, maçtan sonra çok mutsuzdu. '5 tane gol attık ama ben gol atamadım' diyordu. Tabii bu işin şakası. Herkesin gol atması, istemesi güzel bir şey. Bu birliktelik de skora yansıması ve dediğimiz gibi her zaman birlikte sevineceğiz, birlikte üzüleceğiz. Onun için bu birlikteliği sonuna kadar sürdürmemiz lazım." ifadelerini kullandı.



