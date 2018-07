Türkiye, Ankara'da kaybolan ve cinayete kurban gittiği anlaşılan minik Eylül'ün şokunu atlatamadan minik Leyla'dan gelen acı haberle bir kez daha sarsıldı.Günlerdir Ağrı'da ve tüm Türkiye'de didik didik aranan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni kaybolduğu köyden 3 kilometre uzakta bulundu. Tüm Türkiye'yi üzen bu olay hakkında Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin Instagram hesabından çok sert bir mesaj yayınladı.Caner Erkin, şu ifadeleri kullandı:"Ah be!!! Ah be çocuklar toprağa yakışamazsınız! Size bunları yapan yaratıkların hepsi birden can çekişerek gebersin!! Artık yeter.. Bir erkek olarak, kız çocuğu bekleyen bir baba olarak, insan olarak... Çok canım yandı.. Söz bitti! Umutlar tükenmek üzere! Allah'tan rahmet, acılı aileye sabır diliyorum. Tez zamanda ilahi adalet diliyorum."