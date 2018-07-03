  •  
    Tarık Çamdal için flaş sözler: "Transferi..."
  •  
    Fernando Muslera için transfer açıklaması var!
  •  
    Transferler arka arkaya!
    Anbean BİTEN imzalar!..
  •  
    Beşiktaş'a sürpriz golcü! Negredo yerine "Karim"
  •  
    Comolli'den operasyon! Transferde 1 numarası!

Caner Erkin: "Can çekişerek geberin"

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, 18 gündür kayıp olan ve bugün cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir'in katledilmesine ilişkin Instagram hesabından sert açıklamalarda bulundu.

Caner Erkin: 'Can çekişerek geberin'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2018 08:46
Türkiye, Ankara'da kaybolan ve cinayete kurban gittiği anlaşılan minik Eylül'ün şokunu atlatamadan minik Leyla'dan gelen acı haberle bir kez daha sarsıldı.

Günlerdir Ağrı'da ve tüm Türkiye'de didik didik aranan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedeni kaybolduğu köyden 3 kilometre uzakta bulundu. Tüm Türkiye'yi üzen bu olay hakkında Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin Instagram hesabından çok sert bir mesaj yayınladı.

Caner Erkin, şu ifadeleri kullandı:

"Ah be!!! Ah be çocuklar toprağa yakışamazsınız! Size bunları yapan yaratıkların hepsi birden can çekişerek gebersin!! Artık yeter.. Bir erkek olarak, kız çocuğu bekleyen bir baba olarak, insan olarak... Çok canım yandı.. Söz bitti! Umutlar tükenmek üzere! Allah'tan rahmet, acılı aileye sabır diliyorum. Tez zamanda ilahi adalet diliyorum."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için