Caner Erkin: "Bir daha bunları yapmayacağım"

Teknik Direktör Erol Bulut, kendisinden özür dileyip söz veren tecrübeli futbolcuyu geri çevirmedi.Caner Erkin'in sözleri de ortaya çıktı

Haber; Türkiye
Abone Ol
Caner Erkin: 'Bir daha bunları yapmayacağım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2021 11:25
Caner Erkin
Caner Erkin
Fenerbahçe
Şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi tatlıya bağlandı. Disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzon deplasmanı öncesi teknik heyetin isteği üzerine yönetim tarafından kadro dışı bırakılan tecrübeli oyuncuya şartlı af çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut, kendisinden özür dileyen Caner'e benzer hareketlerde bulunmaması şartıyla son bir şans daha verme kararı aldı. Sportif direktör Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'la yaptığı konuşmalardan sonra Caner dün takımla birlikte idmana çıktı.

FILIP NOVAK'IN YEDEĞİ

Kalan 12 haftada Caner Erkin'e ihtiyaç olacağı düşüncesi ve oyuncunun pişmanlığı Erol Bulut'un af kararında etkili olurken, tecrübeli oyuncunun hocasına, "Kazanma hırsıyla bazen yanlış hareketler yapabiliyorum. Şampiyonluk yolunda takıma katkı vermek istiyorum. Bir daha yakışmayan görüntüler içinde olmayacağım" dediği öğrenildi.

Af kararına rağmen Caner formasına kavuşamayacak. Sol bekte Novak'la devam etme kararı veren Erol Hoca, mecburiyet olmadığı takdirde Caner'i yedek soyunduracak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.