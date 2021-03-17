Caner Erkin, Beşiktaş maçında oynamak istiyor

Caner Erkin, Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi karşılaşmasında forma giymek istiyor.

Haber; Fanatik
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Caner Erkin, Beşiktaş maçında oynamak istiyor
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17 Mart 2021 08:36
Caner Erkin
Caner Erkin
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de tecrübeli sol bek Caner Erkin, kadro dışı kaldığı için Trabzonspor, Antalyaspor ve Konyaspor maçlarında yer almamıştı. Caner, geçtiğimiz hafta affedildi, Gençlerbirliği karşılaşmasında kadroya girdi ama görev yapmadı.

Yıldız futbolcu, eski takıma Beşiktaş'a karşı hocasından forma bekliyor.

Kritik derbide oynamayı çok istediğini söyleyen Caner, "Sonuna kadar yarışta olacağımızı, bu maçı kazanarak göstereceğiz. Ben de katkı vermek için elimden geleni yapacağım" dedi.







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