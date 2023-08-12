Caner Erkin attı, Arda Turan galibiyetle başladı!

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Caner Erkin attı, Arda Turan galibiyetle başladı!
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12 Ağustos 2023 19:01
Son güncelleme 12 Ağustos 2023 19:07
Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Eyüpspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Eyüpspor 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada serbest vuruştan Caner Erkin kaydetti.

Bu sonuçla Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor yeni sezona galibiyetle başlamış oldu.

Arda Turan Eyüpspor'un başında çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Kocaelispor'u ağırlayacak. Keçiörengücü, Manisa FK deplasmanına gidecek.

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