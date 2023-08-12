Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Eyüpspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi.
Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Eyüpspor 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada serbest vuruştan Caner Erkin kaydetti.
Bu sonuçla Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor yeni sezona galibiyetle başlamış oldu.
Arda Turan Eyüpspor'un başında çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Kocaelispor'u ağırlayacak. Keçiörengücü, Manisa FK deplasmanına gidecek.
Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Eyüpspor 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada serbest vuruştan Caner Erkin kaydetti.
Bu sonuçla Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor yeni sezona galibiyetle başlamış oldu.
Arda Turan Eyüpspor'un başında çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Ligin bir sonraki haftasında Eyüpspor, Kocaelispor'u ağırlayacak. Keçiörengücü, Manisa FK deplasmanına gidecek.
⚡️Caner Erkin, Eyüpspor kariyerine frikik golüyle başladı!pic.twitter.com/X7wiLLma6O
— Sporxtv (@sporxtv) August 12, 2023