Caner Erkin, 3 takımı solladı!

Fenerbahçe'nin bu sezon parlayan yıldızlarından olan Caner Erkin, istatistiklerde öne çıkıyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Caner Erkin, 3 takımı solladı!
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04 Kasım 2020 14:52
Tam 4 sezon sonra döndüğü Fenerbahçe'nin en iyileri arasında yer alan Caner Erkin, önceki geceden bu yana en çok konuşulanlar arasına girdi.

Antalya karşısında yaptığı 25 orta ile dikkatleri üstüne çeken 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 maçta toplam 83 orta yaptı.

Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor (62), Kayserispor (77) ve Denizlispor'dan (82) daha fazla orta yapan Caner, yaptığı 3 asistle de takımının hücumuna güç kattı.



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