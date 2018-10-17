Candan Erçetin'in gözünü telif bürümüş

Candan Erçetin, telif işini abarttı. Sanatçı, sahneye çıktığı tıp kongresinde, doktorların cep telefonuyla görüntü almasını "Telif hakkı var, çekemezsiniz. Güvenlik iş başına" diyerek engelletti. Şoke olan yüzlerce doktor, 'Yuh!' çekerek salonu terk etti

17 Ekim 2018 14:22
Candan Erçetin'in gözünü telif bürümüş
3 BİN DOKTOR BULUŞTU
Olay, 13 Ekim Cumartesi gecesi Antalya'da yaşandı. Türkiye'nin 81 ilinden gelen doktorlar, 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi'nde buluştu. Gün boyu süren toplantıların ardından akşam yaklaşık 3 bin katılımcı, heyecanla Candan Erçetin konserine koştu. Alkışlarla başlayan gece, ilerleyen saatlerde büyük hayal kırıklığıyla noktalandı.
'HEPİNİZ MEDENİ İNSANLARSINIZ'
Erçetin, saat 23:00 civarı cep telefonuyla fotoğrafını ve videosunu çeken doktorları "Bu telif haklarına tabi, çekmeyin" diye uyardı. Salon bir anda buz kesti, pist boşaldı. Erçetin ardından daha sert bir ikazda bulunup "Hepiniz medeni insanlarsınız, görüntü çekmeyin. Güvenlik devreye girsin" dedi. İşte bu sözün ardından salondan 'Yuh!' sesleri yükseldi, yüzlerce doktor salonu terk etti.

Erçetin, amaçları sadece sosyal medyada paylaşım yapmak olan doktor hayranlarını üzdü. Kongre sonrası yağan eleştiri mesajları karşısında sosyal medyadaki yorumları sildi.

Kaynak: Sabah

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