Candan Erçetin'in gözünü telif bürümüş

3 BİN DOKTOR BULUŞTUOlay, 13 Ekim Cumartesi gecesi Antalya'da yaşandı. Türkiye'nin 81 ilinden gelen doktorlar, 20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi'nde buluştu. Gün boyu süren toplantıların ardından akşam yaklaşık 3 bin katılımcı, heyecanla Candan Erçetin konserine koştu. Alkışlarla başlayan gece, ilerleyen saatlerde büyük hayal kırıklığıyla noktalandı.'HEPİNİZ MEDENİ İNSANLARSINIZ'Erçetin, saat 23:00 civarı cep telefonuyla fotoğrafını ve videosunu çeken doktorları "Bu telif haklarına tabi, çekmeyin" diye uyardı. Salon bir anda buz kesti, pist boşaldı. Erçetin ardından daha sert bir ikazda bulunup "Hepiniz medeni insanlarsınız, görüntü çekmeyin. Güvenlik devreye girsin" dedi. İşte bu sözün ardından salondan 'Yuh!' sesleri yükseldi, yüzlerce doktor salonu terk etti.Erçetin, amaçları sadece sosyal medyada paylaşım yapmak olan doktor hayranlarını üzdü. Kongre sonrası yağan eleştiri mesajları karşısında sosyal medyadaki yorumları sildi.