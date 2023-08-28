Cancelo, Barcelona'ya gidiyor!

Avrupa'dan transfer haberleri: Barcelona, Joao Cancelo'nun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Manchester City ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cancelo, Barcelona'ya gidiyor!
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28 Ağustos 2023 15:29
Son güncelleme 28 Ağustos 2023 15:30
Manchester City forması giyen Joao Cancelo, Barcelona'ya transfer oluyor.

BARCELONA ANLAŞMA SAĞLADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Barcelona'nın Portekizli savunma oyuncusu için Manchester City ile anlaşma sağladığı belirtildi.

OPSİYONLU KİRALIK TRANSFER

Cancelo'nun Barcelona'ya kiralık olarak transfer olacağı, taraflar arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer aldığı aktarıldı.

29 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında da kiralık olarak Bayern Münih forması giymişti.

Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cancelo, İngiliz ekibinde 154 maçta 9 gol, 22 asistlik performans sergiledi.

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