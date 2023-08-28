Manchester City forması giyen Joao Cancelo, Barcelona'ya transfer oluyor.



BARCELONA ANLAŞMA SAĞLADI



Fabrizio Romano'nun haberine göre, Barcelona'nın Portekizli savunma oyuncusu için Manchester City ile anlaşma sağladığı belirtildi.



OPSİYONLU KİRALIK TRANSFER



Cancelo'nun Barcelona'ya kiralık olarak transfer olacağı, taraflar arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer aldığı aktarıldı.



29 yaşındaki futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında da kiralık olarak Bayern Münih forması giymişti.



Manchester City ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cancelo, İngiliz ekibinde 154 maçta 9 gol, 22 asistlik performans sergiledi.



