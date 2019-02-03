Canan Karatay: 'Fenerbahçe 75 yaşında beni verem etti'

"75 YAŞINDAYIM, FENERBAHÇE BENİ VEREM ETTİ"

Burada verem oldum, 75 yaşına gelmişim hala küme düşeceğiz diye uğraşıyoruz"

"HER GÜN BİR KUZU KESİP YEDİRİN"

Fenerbahçeli Prof. Dr. Canan Karatay, sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal ile görüştüğünü ve kendisine tavsiyelerde bulunduğunu ifade etti.Habertürk TV'de Enine Boyuna programına katılan Karatay, Fenerbahçe Yönetimi'nin Fenerbahçeli futbolculara her gün kuzu eti yedirmesi gerektiğini ifade etti.Fenerbahçe Teknik Direkörü Ersun Yanal ile görüştüğünü belirten Karatay, "Bir taraftar olarak Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu durum bir Fenerbahçe klasiği. Ersun Yanal bey ile de görüşünce söyledim, futbolculara makarna yedirmesinler. Makarnayla sporcu beslenmez.. En sevdiğimiz, bizim birlikte büyüdüğüm Lefter der ki karbonhidrat sporcunun zehiridir, açıp hayatını okusunlar." dedi.Fenerbahçeli futbolculara her gün bir kuzu yedirilmesi gerektiğini ifade eden Karatay, "Fenerbahçeli futbolculara makarna ve ekmeğin yasaklanmasını istedim, 'her gün bir kuzu kesin verin futbolculara, kim tutabilir onları sahada bir görün' dedim. Tenisçiler maçlarda 4 saatten fazla mücadele ediyor. Bu enerjiyi nereden alıyorlar? Hiç düşündünüz mü? Ekmek yok, ekmek yemiyorlar. Et yiyonlar ama etin kendi yağıyla pişirilmiş olanı, yumurta yiyorlar, beslenmeleri enerjiye dönük, yapay enerji almıyorlar. K" şeklinde konuştu.