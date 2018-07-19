Canan Ergüder kimdir, kaç yaşındadır? Kenan Ece ile Canan Ergüder evli mi?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Canan Ergüder ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Canan Ergüder, 15 Temmuz 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Faika adında bir ablası vardır. Annesinin adı Rukiye Ergüder, babası siyasi bilimler profesörü ve Boğaziçi Üniversitesi eski rektörlerinden Üstün Ergüder'dir. Çocukluğunda 4 yaşından itibaren 10 sene Bale eğitimi aldı. İlk okula Şişli Terakki'de başladı. Sonra babası Syracuse Üniversitesi'ne öğretmen olarak gidince 1 sene de orada okudu. Seneye İstanbul'a döndüler. İlkokuldan sonra Işık Lisesi'ne başlar hazırlık sınıfından sonra geçtiği Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümünü kazandı. Bir sene burada okudu ama okulu bırakıp ABD'ye gitti.Amerika Birleşik Devletlerinde önce Amerika'da Lancaster'dakiFranklin and Marshall College'da 4 sene Sosyoloji ve Tiyatro okudu sonra New York Actors Studio Drama School'da oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. Bir yandan garsonluk yaptı. AyrıcaLAMDA'da (London Academy of Music and Dramatic Arts) Shakespeare Atolyesine katıldı. Devam ettiği Elia Kazan, Cheryl Crawford ve Robert Lewis'in kurmuş olduğu Actors Studio'nun hayat boyu üyeliğini 2003 yılında kazandı. 2005 yılında ABD'de okul arkadaşı Chris Burke ile evlendi ve çalışma iznini aldıktan sonra uzun sene para kazanmadığı tiyatro oyunları ve filmlerde oynadı. Bir yandan da garsonluğa devam etti.New York'da yaşadığı yıllarda Amerikalı oyuncu Sarah Jessica Parker'a benzetirlermiş.2007 yılı International Hoboken Film Festival'inde "Shooting Johnson Roebling" adlı uzun metraj filmde canlandırdığı Nancy rolü için En Iyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.2006 yılında o New York'da iken Ablası İstanbul'da resimlerini yönetmen Ömer Faruk Sorak'a vermiş böylece daha sonra "Bıçak Sırtı" adlı diziye çağırılmış.2007 yılında Türkiye'ye döndü ve "Bıçak Sırtı" adlı dizide Nejat İşler, Melisa Sözen, Fikret Kuşkan, Vildan Atasever, Mehmet Günsür, Mahir Günşiray,Erkan Can ile beraber rol aldı. Bir müddet sonra da Amerikalı eşinden boşanmış.2007 yılında başrollerinde Halit Ergenç, Bergüzar Gökçe Korel, Tardu Flordun, Ceyda Düvenci 'nin oynadığı "Binbir Gece" adlı dizide Eda Akinay karakterini canlandırdı.2009 yılında Afife Jale Tiyatro ödüllerinde "Bayrak" adlı oyunda canlandırdığı Kadın rolüyle Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu seçildi.2010 yılında Emrah Serbes'in polisiye hikayesinden yola çıkarak, yönetmen 1. Sezon Serdar Akar 2. Sezon Mustafa Altıoklar'ın olduğu "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide Savcı Esra'yı canlandırırken başrolde Erdal Beşikçioğluoynadı diğer rollerde ise Nejat İşler, Güven Kıraç, Sezin Akbaşoğulları, Seda Bakan, Ege Aydan, Hazal Kaya gibi isimler oynamıştır.2014 yılında Dizinin başrol oyuncuları Damla Sönmez, Barış Kılıç ve Canan Ergüder olan "Güllerin Savaşı" adlı dizide Gülfem karakterini canlandırdı.Canan Ergüder, 2008 yılından beri 4 yıl oyuncu Tardu Flordun ile birlikte oldu. 2013 Haziranında ayrıldılar.2015 yılında Iraklı yönetmen Hiner Saleem'in çektiği ve başrollerde Tuba Büyüküstün, Caner Cindoruk, Hazar Ergüçlü, İnanç Konukçu, Devrim Yakutve Yavuz Bingöl'ün oynadığı "Dar Elbise" adlı sinema filminde oynadı.Tiyatro :2013 - Nehir - (Jez Butterworth), Oyun Atölyesi2010 – Fırtına- "Caliban/Ferdinand" Uluslararasi istanbul Tiyatro Festivali2010 – Bomba - "Garson Kız" - Garaj İstanbul/ IKSV Salon2009-2012 – Bayrak - "Kadın" - Garaj İstanbul/ Muammer Karaca/ KREK2007 - The Patient Therapist- "Sydney"- The Chernuchin Theater2004 - Rattlesnake - "Jessie"-The Workshop Theater Co.2004 - Graceland-"Donnie' n' Marie"-The Connelly Theater2004 - Graceland-"Donnie' n' Marie"-The Workshop Theater Co.2001 - Anthony & Cleopatra-"Charmian"-Expanded Arts2001 - The Median Line-"Kate"-Access Theatre2000 - The Median Line-"Kate"-Grove Street PlayhouseFilmleri ve Dizileri :2015 - Dar Elbise (Sinema Filmi)2014 - Son Umut (Sinema Filmi)2014 - Güllerin Savaşı (Gülfem) (TV Dizisi)2013 - Galip Derviş (Leyla Gürsoy) (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)2012 - Atlılar (Seslendirme) (TV Dizisi)2011 - Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm (Savcı Esra) (Sinema Filmi)2011 - Babam İçin (Mina Bilic) (Sinema Filmi)2010 - 2011 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Savcı Esra) (TV Dizisi)2007 - 2008 - Binbir Gece (Eda) (TV Dizisi)2007 - Bıçak Sırtı (Serra) (TV Dizisi)Evlendiğinde 3 aylık hamile olan Canan Ergüder anne oldu ve oğlu Demir'i kucağına aldı. Ünlü çift tatilde objektiflere yakalandı. Cana Ergüder'in son hali ise takipçilerini şaşırttı. Doğumdan sonra hayli kilo aldığı gözlenen Canan Ergüder ve Kenan Ece çifti kimseye umursamadan halk plajında aşk tazeledi.Canan Ergüder ile Kenan Ece tatilde! Çift, denize girmek için halk plajını tercih etti. Ünlü çiftin suda sarmaş dolaş olmaları ve keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.Canan Ergüder ile Kenan Ece, 2014'te 'Güllerin Savaşı'nda oynarken aşk yaşamaya başlamış, Ekim 2017'de nikah masasına oturmuşlardı.Evlendiğinde 3 aylık hamile olan Canan Ergüder, mayıs ayında oğlu Demir'i kucağına almıştı.Kenan Ece, 24 Aralık 1980 tarihinde Duabi'de dünyaya geldi. Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra 2004 yılında Amerika'da Davidson College'de tiyatro ve ekonomi eğitimini tamamladı.Üniversitede birçok oyunda rol aldı. Mezun olduktan sonra dört yıl Dublin'de yaşadı. Gaeity School of Acting ve Irish Film Academy'de oyunculuk eğitimine devam etti. İrlanda'nın en köklü televizyon dizisi "Fair City" 'de 13 bölüm rol aldı. Ardından İrlanda Devlet Tiyatrosu "The Abbey" 'de çalıştı.Türkiye'ye döndüğünde ilk sinema projesi yönetmenliğini Yusuf Kurçenli'nin yaptığı "Yüreğine Sor" filmi oldu. Beni Unutma filminde oynadı. Samanyolu, Deli Saraylı, İzmir Çetesi, Krem, Kalp hırsızı gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2012'de Mustafa Üstündağ ile Çamur'dan Tiyatro'yu kurdu.Dedesi Galatasaray'ın eski futbolcu ve yöneticilerinden Turgan Ece, Keriman Halis'in erkek kardeşidir.2018 - Avlu (Murat Ünal) (TV Dizisi)2015 - Ertuğrul 1890 (Sinema Filmi)2015 - Güllerin Savaşı (TV Dizisi)2015 - Aşk Olsun (Sinema Filmi)2014 - Kalp Hırsızı (Tekin) (TV Dizisi)2014 - Gulyabani (Murat) (Sinema Filmi)2012 - Çakallarla Dans 2 : Hastasıyız Dede(Sinema Filmi)2012 - Son (TV Dizisi)2012 - Sağ Salim (Ayhan) (Sinema Filmi)2012 - Krem (TV Dizisi)2011 - İzmir Çetesi (Ateş) (TV Dizisi)2011 - Bul Beni (Sinema Filmi)2011 - Beni Unutma (Hakan) (Sinema Filmi)2011 - Ay Tutulması (Kenan) (TV Dizisi)2010 - Samanyolu (Namık) (TV Dizisi)2010 - Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı)2010 - Deli Saraylı (Emir Zahir) (TV Dizisi)2009 - Masumlar (Kaan) (TV Dizisi)2009 - Yüreğine Sor (Mustafa) (Sinema Filmi)