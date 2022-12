Can Yılmaz Uzun: 'Süper Lig'den teklifler geldi'

Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere Serie A, Premier Lig ve Bundesliga ekiplerinin peşinde olduğu Nürnberg U19 takımının forveti Can Yılmaz Uzun, Hürriyet'e özel röportaj verdi.



Nürnberg altyapısında yetişen ve Alman ekibinin çeşitli yaş kategorilerinde forma giyen transferin gözde ismi Can Yılmaz Uzun, geçtiğimiz günlerde Nürnberg Teknik Direktörü Markus Weinzierl tarafından A takım antrenmanlarına davet edildi. Nürnberg'in U17 ve U19 yaş kategorilerinde çıktığı 39 maçta 41 gol kaydeden, aynı zamanda Türkiye U18 Milli Takımımız 'da forma giyen genç yıldız, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Alman futbolundaki altyapı sistemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Can Yılmaz Uzun, Bundesliga'da oynayan her takımın çok iyi tesis ve sahalara sahip olduğunu söyledi. Uzun, "Gördüğüm kadarıyla tesisler ve sahalar Türkiye'ye göre daha iyi durumda. Çok disiplinli bir sistem var. 1 dakika geç kaldığımızda bile para cezası var" dedi.



Nürnberg'deki antrenman metoduyla ilgili konuşan genç futbolcu, şöyle devam etti: "Burada çok disiplinli oynuyoruz. Haftada dört gün antrenman yapıyoruz ve bunların birinde kendimiz analiz yapıyoruz. Rakiplere göre her hafta ayrı bir analiz yapıyoruz. Bireysellik var ama takım oyunu oynuyoruz. Bir plan var ve oyunu plana göre uyguluyoruz."



YEMEĞİNE VE UYKUSUNA DİKKAT EDİYOR



Nürnberg'in alt yaş kategorilerinde gösterdiği performansla dikkat çeken Uzun, başarıyı çok çalışmaya borçlu olduğunu ve sezon öncesi özellikle babasıyla beraber çok iyi çalıştığını belirtti. Yemeğine ve uykusuna dikkat ettiğini söyleyen santrafor, "Bunları yapmazsan iyi futbolcu olamazsın, o yüzden bunları uygulamaya çalışıyorum" diye konuştu.



Nürnberg Teknik Direktörü Markus Weinzierl tarafından antrenmanlara davet edilen 17 yaşındaki futbolcu, A takım kampına katılacağını ve kendini orada göstermek istediğinin altını çizdi. Hedefinin A takımda sürekli olarak oynamak olduğunu vurgulayan genç oyuncu, şunları söyledi:



"Hem forvet hem de forvet arkası pozisyonunda oynamayı çok seviyorum ve o bölgede kendimi rahat hissediyorum. A takımdaki antrenörler ve oyuncular orada oynadığım için çok mutlu oldu. Ofansif ve dripling yönümü seviyorlar. Beni çok beğeniyorlar ve sürekli motive ediyorlar. Markus Weinzierl bir röportajında çok zevk veren bir oyuncu olduğumu söylemişti. O yüzden kendimi sahada göstermek istiyorum."



"SÜPER LİG VE AVRUPA'NIN ÜST DÜZEY TAKIMLARINDAN TEKLİFLER GELDİ"



Süper Lig başta olmak üzere İngiltere, Almanya ve İtalya'dan tekliflerin olduğunu söyleyen genç santrafor, Transfer konularıyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.



"Bu yaz Süper Lig'in üst düzey takımlarından gelen teklifler oldu. Tekliflere sıcak bakmıyorum ve hedeflerim arasında Türkiye'de oynamak şu an için yok" diye söyleyen Uzun, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istediğini belirtti. Ayrıca Avrupa'nın üst düzey takımlarından da teklif geldiğini vurgulayan başarılı futbolcu, şunları kaydetti: "Menajerim o işlerle ilgileniyor. Uzun zamandır teklifler var. Güzel bir duygu ve bu teklifler işimi doğru yaptığımı gösteriyor. Takımımla 2024 yılına kadar sözleşmem var."



Türkiye U18 Milli Takımımız 'da forma giyen Can Yılmaz Uzun, zamanında milli takım tercihi konusunda Almanya'dan ısrarla teklif geldiğini fakat kabul etmediğini vurguladı. Milli takımda oynamanın kendisi için gurur verici olduğunu belirten genç futbolcu, "Geçen sene U17 Milli Takımıyla çok iyi oynamıştık ama maalesef Avrupa Şampiyonası'nda sakat oyuncularımız olduğu için iyi performans sergileyemedik. U17 Milli Takımı'nda en çok gol katkısı yapan bendim ama takımın başarısıydı bu. Kısa vadede hedefim Ümit Milli Takım'da oynamak. Almanya Milli Takımı'ndan teklif gelmişti. Israr ettiler ama ben Türk olduğum için Türkiye Milli Takımı'nda oynamak istiyordum" diye konuştu.



"A MİLLİ TAKIM'LA 2026 DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYMEK İSTİYORUM"



2022 Dünya Kupası'nda ülkemizin yer almamasıyla ilgili de konuşan Can Yılmaz Uzun, "Katar'a gidememek kötü bir durum. Bütün ülke futbolu çok seviyor ve Türkiye'yi oralarda görmek istiyor" dedi. A Milli Takım'ın kötü geçen maçlarını olduğunu fakat Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop'a güvendiğini belirten Uzun, milli takımdaki durumun şimdilerde daha iyiye gittiğine dikkat çekti. Türkiye'nin EURO 2024'e katılacağını söyleyen başarılı santrafor, milli takımla 2026 Dünya Kupası'nda forma giymek istediğini vurguladı.



"EMRE BELÖZOĞLU, NURİ ŞAHİN VE OKAN BURUK BİR GÜN AVRUPA'DA TAKIM ÇALIŞTIRABİLİR"



Süper Lig'i takip ettiğini Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda daha avantajlı olduğunu söyleyen 17 yaşındaki yıldız adayı, son olarak şunları kaydetti:



"Jorge Jesus, Fenerbahçe'de çok iyi işler yapıyor. Galatasaray başlarda iyi gitmiyordu ama şimdi toparladı. Okan Buruk'la çok iyi oynuyorlar. Beşiktaş'ın önceki senelere göre performansı düşük, bana göre Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonlukta daha avantajlı. Avrupa'da maçta 90 dakika boyunca tempo var. Ama Süper Lig'de o tempoyla oynanmıyor. Emre Belözoğlu, Nuri Şahin ve Okan Buruk'un yollarının açık olduğunu düşünüyorum. İleride Avrupa'da takım çalıştırabilirler. Süper Lig'den Mauro İcardi ve Michy Batshuayi'yi beğeniyorum fakat idolüm Lionel Messi. Arda Güler, öyle bir seviyede olmasına rağmen çok mütevazi ve iyi bir insan. Futbolu zaten çok iyi. Milli takımda beraber oynamıştık. Onun sürekli oynamasını görmek istiyoruz ama hocasının bildiği bir şey vardır."





