12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
16:00
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
16:00
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Can Uzun için TFF ile görüşme!

Eintracht Frankfurt, Can Uzun'un A Milli Takım'da daha fazla şans bulması için TFF ile görüşme gerçekleştirdi.

12 Ekim 2025 11:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Can Uzun için TFF ile görüşme!
Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.

FRANKFURT MEMNUN DEĞİL

Bild'de yer alan habere göre, TFF ve Eintracht Frankfurt, 19 yaşındaki futbolcu konusunda anlaşmazlık yaşadı.

Eintracht Frankfurt, eylül ayında oynanan milli maçlarda Can Uzun'un forma giyememesinden ve maç kadrosunda yer almamasından dolayı TFF ile görüşme gerçekleştirdi. Alman ekibinin, genç futbolcu için bu durumun devam etmesi halinde Can Uzun'u milli takıma göndermek istemediği öne sürüldü.


TFF ise Alman ekibinden gelen bu talebi olumlu karşıladı. TFF'nin, Can Uzun'u ilerleyen dönemde daha fazla milli takıma entegre etmek istediği ancak Eintracht Frankfurt'un istediği gibi oynama garantisi veremeyeceği belirtildi.

MONTELLA'NIN SÖZLERİ

Can Uzun, Bulgaristan ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil olmuştu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından, "Hikaye oluşturmayı çok seviyorsunuz, Can Uzun ikinci ligde oynarken milli takıma almaya başlamıştım, genç yetenekli futbolcularımız gol attıklarında tabii ki çok mutlu olacağım, sıkı bir takipteyiz. Kenan biliyorsunuz oynamıyordu kendi takımında, ilk kez bizle ilk resmi maçına oynadı ve sonrasında çiçek gibi açtı, onları böyle görmek beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. İrfan her zaman sonradan oyuna girip her maçta kendi imzasını gösterebiliyor, bunları görmek beni gururlandırıyor." demişti.

  
