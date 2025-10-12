Can Uzun için TFF ile görüşme!

Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi.Bild'de yer alan habere göre, TFF ve Eintracht Frankfurt, 19 yaşındaki futbolcu konusunda anlaşmazlık yaşadı.Eintracht Frankfurt, eylül ayında oynanan milli maçlarda Can Uzun'un forma giyememesinden ve maç kadrosunda yer almamasından dolayı TFF ile görüşme gerçekleştirdi. Alman ekibinin, genç futbolcu için bu durumun devam etmesi halinde Can Uzun'u milli takıma göndermek istemediği öne sürüldü.TFF ise Alman ekibinden gelen bu talebi olumlu karşıladı. TFF'nin, Can Uzun'u ilerleyen dönemde daha fazla milli takıma entegre etmek istediği ancak Eintracht Frankfurt'un istediği gibi oynama garantisi veremeyeceği belirtildi.Can Uzun, Bulgaristan ile oynanan maçta sonradan oyuna dahil olmuştu. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından,demişti.