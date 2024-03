Bundesliga II ekiplerinden Nürnberg'in 18 yaşındaki genç yeteneği Can Uzun, bu sezon parlamaya devam ediyor.



BU SEZON RAKAMLARI



Son olarak takımının Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada 2 gol atan Can Uzun, bu sezonki gol sayısını 18'e yükseltti.



Bu sezon takımda toplamda 26 maçta süre bulan genç yıldız, 18 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına 3 kez de gol pası verdi.



CAN'IN TALİPLERİ



Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya maçlarının kadrosunda da yer alan Can Uzun'un adı transferde de önemli ekiplerle anılıyor. Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt gibi ekipler, Can Uzun ile ilgileniyor.



SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR



Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun'un Nürnberg ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.