Can Uzun'dan Almanya'yı sallayan performans!

Nürnberg forması giyen Can Uzun, bu sezon performansıyla dikkat çekiyor. 18 yaşındaki futbolcu, süre bulduğu 26 maçta 18 kez gol sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Can Uzun'dan Almanya'yı sallayan performans!
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31 Mart 2024 13:55
Bundesliga II ekiplerinden Nürnberg'in 18 yaşındaki genç yeteneği Can Uzun, bu sezon parlamaya devam ediyor.

BU SEZON RAKAMLARI

Son olarak takımının Hertha Berlin ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada 2 gol atan Can Uzun, bu sezonki gol sayısını 18'e yükseltti.

Bu sezon takımda toplamda 26 maçta süre bulan genç yıldız, 18 golünün yanı sıra takım arkadaşlarına 3 kez de gol pası verdi.

CAN'IN TALİPLERİ

Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya maçlarının kadrosunda da yer alan Can Uzun'un adı transferde de önemli ekiplerle anılıyor. Borussia Dortmund ve Eintracht Frankfurt gibi ekipler, Can Uzun ile ilgileniyor.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Can Uzun'un Nürnberg ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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