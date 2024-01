Can Uzun, Almanya'yı kasıp kavuruyor

Kariyerini Bundesliga 2'deki Nürnberg takımında sürdüren Can Uzun, harika performansına devam ederken, devlerin de dikkatini iyice çekmeyi başardı. Son olarak Nürnberg'in, sahasında Hansa Rostock'u 3-0 yendiği mücadelede iki gol birden atan Can, haftanın en iyi 11'ine seçildi.



18 yaşındaki futbolcu, bu sezon 18 karşılaşmada 11 kez ağları sarstı ve 2 asist yaptı. Bundesliga2'nin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Milli futbolcumuza, hem Almanya'da Bundesliga1'den hem de İngiltere Premier Ligi'nden ciddi teklifler geldiği belirtildi.



10 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE



An itibarıyla Almanya'da Nuri Şahin'in yardımcı hocalığını yaptığı Borussia Dortmund ile Frankfurt, Premier Lig'den Newcastle United ve Brighton'ın, genç yıldız için harekete geçtikleri öğrenildi. Konuşulan bonservis bedelinin 10 milyon euro'nun üzerinde olduğu bildirildi.



HAFTANIN 11'İNDE



Orta sahada ve forvet pozisyonlarında görev yapabilen Can'ın, kulübüyle sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Türkiye'nin formasını son olarak U18 seviyesinde giyen Can'ın, ara transfer döneminde olmasa bile, sezon sonunda mutlaka başka bir kulübe transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son olarak Hansa Rostock maçında 2 kez ağları havalandıran Can, geçtiğimiz hafta Bundesliga2'de haftanın en iyi 11'ine seçildi.