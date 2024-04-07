Can Özüpek, Kamerun'da birinci oldu

Milli atlet Can Özüpek, Kamerun'daki yarışmada birinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Can Özüpek, Kamerun'da birinci oldu
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07 Nisan 2024 13:40
Kamerun'da düzenlenen Uluslararası CAA Douala Grand Prix'sinde mücadele eden milli atlet Can Özüpek, erkekler üç adım atlamada birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre Can, Dünya Atletizm Birliği Kıta Turu'nun gümüş kategori organizasyonları arasındaki etkinliğe katıldı.

Can, Douala kentinde bulunan Japoma Stadı'nda gerçekleştirilen yarışmadaki 16,38 metrelik atlayışıyla ilk sırayı aldı.

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