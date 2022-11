Can Öncü, yarışı tamamlayamadı

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun son ayağı Avustralya yarışlarının ikincisini takım arkadaşıyla yaşadığı kaza nedeniyle tamamlayamadı.



Phillip Island Pisti'nde Kawasaki Puccetti takımıyla sezonun son yarışında gaza basan Can Öncü, start aldıktan bir müddet sonra yine takım arkadaşı Yari Montella ile çarpıştı. Bunun üzerine Can Öncü'nün yarışa devam etmediği ve çekildiği açıklandı.



Çarpışmayı inceleyen FIM WorldSBK yetkilileri Montella'ya çarpışmadaki rolü nedeniyle uzun tur cezası verdi.



Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun son yarışını Yamaha pilotu Dominique Aegerter birinci, Ducati pilotu Federico Caricasulo ikinci, Yamaha pilotu Lorenzo Baldassarri de üçüncü sırada bitirdi.



Şampiyonada genel klasmanda 2022 sezonunu, Yamaha pilotu Dominique Aegerter 498 puanla birinci, bir başka Yamaha pilotu Lorenzo Baldassarri 388 puanla ikinci, Kawasaki Puccetti pilotu Can Öncü 264 puanla üçüncü sırada bitirdi





