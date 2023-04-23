Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu Hollanda'da ikinci yarışı tamamlayamadı

Milli motosikletçiler Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağında Hollanda'daki ikinci yarışı geçirdikleri kaza nedeniyle tamamlayamadı.



TT Assen Pisti'nde koşulan yarışta Can Öncü ilk turlarda geçirdiği kaza nedeniyle yarış dışı kaldı. Son 10 tura girildiğinde ise aynı talihsizliği Bahattin Sofuoğlu yaşadı. Bahattin, 4. sırada götürdüğü ve podyuma çıkmak için mücadele ettiği yarışı, geçirdiği kaza sonucu bitiremedi.



Yarışta dün olduğu gibi yine İtalyan sporcu Nicola Bulega birinci oldu.





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