Can Öncü, Supersport Şampiyonası ilk yarışını 3'üncü tamamladı

Red Bull sporcusu Can Öncü Supersport Şampiyonası ilk yarışını 3'üncü bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Can Öncü, Supersport Şampiyonası ilk yarışını 3'üncü tamamladı
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09 Nisan 2022 19:58
Türk motosikletinin en önemli temsilcilerinden biri olan Red Bull sporcusu Can Öncü, 2022 Dünya Supersport Şampiyonası takviminin ilk yarışına İspanya'da çıktı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde düzenlenen Superpole yarışını 3'üncü bitirmeyi başaran genç pilot, TSİ 16.15'te koşulan yarışa ilk çizgiden başladı.

Yarış boyunca başarılı bir performans gösteren Red Bull sporcusu Can Öncü yerini kimseye kaptırmadı. Son turda Lorenzo Baldassarri finiş çizgisini birinci geçen isim olurken, son dünya şampiyonu Dominique Aegerter 2'nci, Can Öncü ise Aegerter'in ardından 3'üncü oldu. 2022 Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun 2'nci yarışı yarın TSİ 13.30'da gerçekleşecek.

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