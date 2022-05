Can Öncü, Portekiz'de ilk 5'e girdi

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz ayağındaki ikinci yarışta 5. oldu.Estoril Pisti'nde düzenlenen sezonun üçüncü ayağında ikinci yarışı da İsviçreli motosikletçi Dominique Aegerter kazandı. Aegerter, Portekiz'de ilk yarıştan da zaferle ayrılmıştı.Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Can Öncü yarışı 5. sırada bitirirken, MV Agusta Reparto Corse takımının pilotu Bahattin Sofuoğlu ise 14. sırada yer aldı.Portekiz'de dün yapılan ilk yarışta Can Öncü 4'üncü, Bahattin Sofuoğlu 23. sırada yer almıştı.Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de bugün yapılan Superpole yarışında ikinci oldu.Son turda dengesini kaybeden Toprak ikinci sıraya gerilerken, Superpole yarışını Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea kazandı.