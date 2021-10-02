Can Öncü, Portekiz'de 8. oldu

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Can Öncü, ilk yarışı 8. bitirdi

Haber; AA
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Can Öncü, Portekiz'de 8. oldu
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02 Ekim 2021 19:19
Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz'de yapılan 11. ayağında ilk yarışı 8. tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, Uluslararası Algarve pistindeki ilk yarışta 8. oldu.

Genç pilot, organizasyondaki ikinci yarışına yarın TSİ 14.30'da başlayacak.


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