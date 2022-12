Can Öncü'nün hedefi dünya şampiyonluğu

Milli motosikletçilerden Can Öncü, 2023 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.



Can Öncü, aynı zamanda sporcusu olduğu Red Bull şirketi tarafından düzenlenen programa katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirine 2022 yılını değerlendirdi, 2023 hedeflerini anlattı.



Sezonun ilk yarışlarının istediği gibi geçmediğini belirten milli sporcu, ikinci yarıda iyi neticelere ulaştıklarını bildirdi.



Can, Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki mücadelesine ilişkin, "İlk birkaç yarış biraz kötüydü, çok zorlandık ama sonra ilk aradan sonra sezonun ikinci yarısında çok güzel iş çıkardığımızı düşünüyorum. Çok güzel bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Çok mutluyum. 2022'de dünya üçüncüsü oldum. 2023'te dünya şampiyonu olacağına inanıyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım." diye konuştu.



Hedefi doğrultusunda ilk testlere gelecek haftalarda başlayacaklarını belirten milli motosikletçi, Kenan Sofuoğlu'nun dünya şampiyonluğuna ulaştığı takımda, aynı marka motosikletle yarıştığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dünya şampiyonluğu için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Benim tek hayalim, Kenan ağabeyden sonra bu kadar uzun aranın ardından önümüzdeki yıl aynı takımla şampiyon olmak."



"Kendimi geliştirmeye devam edeceğim"



Üzerinde büyük emeği olduğunu vurguladığı Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile aldıkları kararla yazın inşaatta ve çay bahçesinde çalıştığını aktaran milli sporcu, bunun kendisini olumlu etkilediğini dile getirdi.



Bu sayede daha çok podyuma çıkma başarısı gösterdiğine işaret eden 19 yaşındaki sporcu, şu ifadeleri kullandı:



"Sezonun ikinci yarısında neredeyse bütün yarışlarda podyum yapmamın, oralarda çalışmam sayesinde olduğunu düşünüyorum. İşimin kıymetini, motor sporlarının ne kadar zevkli olduğunu ve çok sevdiğimi anladım. Motor sporlarına sevgim daha da arttı. İşime daha fazla değer verdim. Daha çok çalışıyorsunuz. Mantıklı bir karardı, hayatı görmek güzel. Kariyerimde farklı yükseliş oldu. Gelişimimin gelecek yıllarda devam edeceğine inancım tam."



Her hedefin zor olduğuna değinen Can, iyi yerlere gelmek için öncelikle hedefi gerçekleştirebileceğine inanmanın gerektiğini sözlerine ekledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ