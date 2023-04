Can Öncü: 'Çok iyi bir şekilde geri döneceğim'

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Kawasaki Puccetti takımında yarışan Can Öncü, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Motobike 2023 fuarına katıldı. Şampiyonadaki performansı hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan milli motosikletçi, sezonun 3'üncü ayağında Hollanda'da geçirdiği kaza hakkında, "Hollanda'da biliyorsunuz birazcık şanssızlık yaşadık. Başka bir pilot bize vurdu. Şanssızlık diyelim, yapacak bir şey yok. Şampiyonada birazcık geriye düştük. Önümüzdeki haftaki Barcelona yarışına katılamayacağız. Şampiyona daha uzun, benim için dert edilecek bir şey değil. İyileştiğimde yine çok iyi bir şekilde geri döneceğime inanıyorum çünkü Kenan ağabey ile olsun, herkesle olsun çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Çok iyi bir hazırlık yapmıştık aslında, hayalimizdi dünya şampiyonluğu ama şu an bayağı bir zorlaştı. İnşallah kolum bir an önce iyileşir de yarışlara geri döneriz ve yaptığımız antrenmanların karşılığını fazlasıyla alırız. Şu an biraz fizik tedavi dönemine başladık. 3-4 gün oldu, yeni oldu ve zamana ihtiyacımız var. Kenan ağabeyle de konuştuk; gerçeklere bakılırsak Barcelona'ya bir mucize olmazsa katılamayacağız. Şöyle güzel bir yan var; 1 ay boşluk var ve sonrasında İtalya var. Büyük ihtimal İtalya'ya yetişeceğiz. Sadece 2 yarış kaçıracağım için hem üzgün hem mutluyum. Arka arkaya 2-3 yarış da olabilirdi. Her şeye pozitif bakmak lazım. İnşallah da böyle bir talihsiz bir durum bir daha yaşamayız" diye konuştu.



"BAŞARAMAYACAĞIMIZ BİR ŞEY YOK"



Sezonu 63 puanla 5'inci sırada sürdüren 19 yaşındaki motosikletçi, "Bu sezon biliyorsunuz Kawasaki çok güzel bir motor yaptı ve kış ayında güzel testler geçirdik. Çok güzel hazırlandık. Kenan ağabey de bizi çok güzel hazırladı. Kaza yapmadan önceye kadar güzel bir sezon geçiriyorduk ve kaza sonrası geriye düştük. Toparlanır diye düşünüyorum. Sezon uzun. Daha birkaç yarış bitti. Her şeyin mümkün olduğuna inanıyorum. Bence başaramayacağımız bir şey yok. Yapabileceğimize inanıyorum. 2 yarış kaçıracağız ve sonrasında geri başlayacağız. Sonrasında da güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ